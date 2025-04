PRIVACY DAILY 29.04.2025

NAMIBIA: IL GOVERNO PROMUOVE LA CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA SULL’IDENTITÀ DIGITALE

In vista dell’imminente lancio del sistema nazionale di identità digitale, il governo della Namibia punta a rafforzare la consapevolezza pubblica sul tema. L’obiettivo è promuovere l’inclusione digitale, rafforzare l’affidabilità dei servizi pubblici e ridurre le barriere burocratiche, garantendo al contempo la protezione dei dati personali. Il sistema dovrebbe integrare l’identificazione biometrica e sarà utilizzato per accedere a servizi governativi e finanziari.

PAESI ISLAMICI: VERSO UN DOCUMENTO CONGIUNTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Durante la riunione dei ministri della scienza e della tecnologia dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC) in Pakistan, i Paesi membri si preparano ad approvare il primo documento congiunto dedicato alla scienza dell’IA. L’obiettivo è creare una strategia condivisa per l’uso etico, responsabile e sostenibile dell’intelligenza artificiale, promuovendo al contempo lo sviluppo scientifico e tecnologico nel mondo islamico.

UNIONE EUROPEA: ESPERTI POLITICI CRITICANO IL PIANO PER L’IA E IL PROGETTO “EUROSTACK”

Diversi esperti politici e ricercatori hanno sollevato dubbi sul piano dell’UE per l’intelligenza artificiale, in particolare riguardo al progetto “Eurostack”, volto a costruire un’infrastruttura digitale europea indipendente. Le critiche si concentrano sulla mancanza di trasparenza, l’eccessiva centralizzazione e il rischio di spreco di fondi pubblici. Gli esperti chiedono maggiore collaborazione con il settore privato e una regolamentazione più chiara sull’uso dell’IA nei settori pubblici e privati.

NAMIBIA: GOVERNMENT PROMOTES PUBLIC AWARENESS ON DIGITAL IDENTITY

Ahead of the upcoming rollout of its national digital identity system, the Namibian government is prioritizing strong public awareness campaigns. The initiative aims to promote digital inclusion, enhance trust in public services, and reduce bureaucratic obstacles, while ensuring the protection of personal data. The system is expected to include biometric identification and will be used to access both government and financial services.

ISLAMIC COUNTRIES: SET TO APPROVE FIRST JOINT DOCUMENT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

During the ministerial meeting of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) on science and technology held in Pakistan, member states are set to approve the first joint document on AI science. The aim is to establish a shared strategy for ethical, responsible, and sustainable use of AI, while also advancing scientific and technological development across the Islamic world.

EUROPEAN UNION: POLICY EXPERTS QUESTION AI PLAN AND ‘EUROSTACK’ INITIATIVE

Several policy experts and researchers have raised concerns about the EU’s artificial intelligence strategy, particularly regarding the “Eurostack” initiative to build an independent European digital infrastructure. Criticisms focus on lack of transparency, over-centralization, and potential waste of public funds. Experts are calling for more collaboration with the private sector and clearer regulation on AI use in both public and private domains.